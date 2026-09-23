Barcelona remonta al Sevilla y mantiene el paso perfecto

El FC Barcelona mantiene su paso perfecto en este arranque de temporada tras superar 3-1 al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El conjunto azulgrana tuvo que remontar un partido que comenzó cuesta arriba, pero reaccionó a tiempo para quedarse con los tres puntos. La victoria confirma el buen momento del equipo dirigido por Hansi Flick.

El Sevilla golpeó primero y puso al Barcelona contra las cuerdas durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto catalán encontró en Raphinha a su principal referente ofensivo para cambiar el rumbo del partido. El brasileño apareció en los momentos decisivos y lideró la remontada azulgrana.

Raphinha completó su gran actuación con un hat-trick que terminó por inclinar el encuentro a favor del Barcelona. El extremo brasileño aprovechó las oportunidades generadas por su equipo y castigó a una defensa sevillista que no pudo contener su velocidad y capacidad de definición. Lamine Yamal también fue protagonista al aportar dos asistencias.

Con esta remontada, el Barcelona suma una nueva victoria y conserva el pleno de triunfos en el inicio de la temporada.

El equipo azulgrana vuelve a mostrar capacidad de reacción en un escenario complicado y mantiene su dinámica positiva. Raphinha y Lamine Yamal fueron las principales figuras de una noche que terminó con celebración visitante.