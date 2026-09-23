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Barcelona remonta al Sevilla y mantiene el paso perfecto

23 de septiembre de 2026 Maxdiel Fernández Padrón
El extremo izquierdo del Barcelona, Raphinha, atraviesa el mejor inicio goleador de su carrera bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick

El FC Barcelona mantiene su paso perfecto en este arranque de temporada tras superar 3-1 al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El conjunto azulgrana tuvo que remontar un partido que comenzó cuesta arriba, pero reaccionó a tiempo para quedarse con los tres puntos. La victoria confirma el buen momento del equipo dirigido por Hansi Flick.

El Sevilla golpeó primero y puso al Barcelona contra las cuerdas durante buena parte del encuentro. Sin embargo, el conjunto catalán encontró en Raphinha a su principal referente ofensivo para cambiar el rumbo del partido. El brasileño apareció en los momentos decisivos y lideró la remontada azulgrana.

Raphinha completó su gran actuación con un hat-trick que terminó por inclinar el encuentro a favor del Barcelona. El extremo brasileño aprovechó las oportunidades generadas por su equipo y castigó a una defensa sevillista que no pudo contener su velocidad y capacidad de definición. Lamine Yamal también fue protagonista al aportar dos asistencias.

Con esta remontada, el Barcelona suma una nueva victoria y conserva el pleno de triunfos en el inicio de la temporada.

El equipo azulgrana vuelve a mostrar capacidad de reacción en un escenario complicado y mantiene su dinámica positiva. Raphinha y Lamine Yamal fueron las principales figuras de una noche que terminó con celebración visitante.

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