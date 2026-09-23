Procesan a ciudadano en Unión de Reyes por especulación y acaparamiento de insumos médicos (+Video)

En una contundente acción contra el delito, la corrupción y las ilegalidades fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) en el municipio de Unión de Reyes procesan a un ciudadano por los delitos de especulación y acaparamiento de insumos médicos y medicina, a quien se le incautó un importante volumen de fármacos de alta demanda.

El teniente coronel Yasiel Prado Valdés, delegado del MININT en el territorio, informó que la operación se desencadenó tras recibir reiteradas denuncias de la población sobre la comercialización ilícita de medicinas a precios abusivos. Estos insumos, altamente escasos en la red de farmacias y centros hospitalarios de la provincia, estaban siendo desviados para el lucro personal.

​Durante el registro practicado en la vivienda del sospechoso, ubicada en el el poblado de Unión de Reyes, las autoridades ocuparon un total de 74 renglones de medicamentos, además de otros bienes de procedencia dudosa.

Tras la inspección realizada en conjunto con especialistas del sector sanitario, las autoridades confirmaron que todo el material decomisado se reintegrará de inmediato al sistema público de salud para beneficio de la comunidad.

​El Dr. Raidel Sotes Carrera, director general de Salud en Unión de Reyes, detalló que los medicamentos recuperados abarcan una amplia variedad de insumos indispensables que van desde antibióticos hasta fármacos ginecoobstétricos.

Según explicó el directivo, el destino principal de estos recursos serán los cuerpos de guardia de las instituciones de salud y, en la medida de la disponibilidad, se suplirán los medicamentos controlados por consejos populares, además de acercar recursos a las casas de abuelos y a los pacientes vulnerables.

Soteres Carrera hizo un énfasis especial en el impacto que tendrá esta recuperación en la atención a las gestantes, pues la asignación de medicamentos de carácter ginecoobstétrico permitirá fortalecer renglones en falta destinados al Programa Materno Infantil (PAMI) en el Hogar Materno municipal.

​Actualmente, el imputado se encuentra bajo medida cautelar y responderá por sus actos ante la Fiscalía y los tribunales correspondientes. Con este operativo, las autoridades locales ratifican su compromiso de velar por la tranquilidad ciudadana y priorizar el enfrentamiento a las ilegalidades que atentan directamente contra el bienestar del pueblo.

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