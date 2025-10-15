Cocodrilos caen en su primer desafío frente a los gallos

El representativo yumurino cedió en su primer enfrentamiento ante los gallos de Sancti Spíritus en la continuación de la 64 Serie Nacional de Béisbol con marcador de cinco anotaciones por cuatro.

Por la tropa de Armando Ferrer se encaramó en la lomita del estadio José Antonio Huelga el zurdo Yan Michel Pérez, quien lanzó por espacio de ocho episodios en los que permitió cuatro carreras e igual número de indiscutibles.

El diestro Yosney García en rol de relevo no pudo cumplir y toleró un cuadrangular de Daniel Fernández que sirvió para que los gallos dejarán tendidos sobre la grama a los Cocodrilos.

Por la tropa rojo-amarilla destacaron a la ofensiva el jugador de cuadro Luis Ángel Sánchez que ligó de 4-2, con dos compañeros remolcados para el plato y el novato Brayan Peña de 3-2 con una impulsada.

Los saurios mantienen el liderato de la actual campaña nacional con balance de 22 éxitos y nueve fracasos y buscarán hoy desde las dos de la tarde emparejar las acciones.