Reparación del puente ferroviario sobre el río San Juan de Matanzas: recuperar el paso

El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila informó en su perfil oficial en Facebook sobre el avance de las acciones que permitirán recuperar el paso ferroviario sobre el río San Juan, en la ciudad de Matanzas.

Señaló que el emblemático puente giratorio, fuera de uso durante años por su deterioro, entra en una etapa clave de reparación tras la creación de las condiciones necesarias para iniciar los trabajos.

Las tareas iniciales comprenden la limpieza y sustitución de piezas dañadas, de las cuales cerca del 65 por ciento están preparadas por la empresa encargada de la conformación metálica.

Para proteger el medio ambiente, se colocará una patana con sistema de manta bajo el puente que permitirá recoger los residuos y evitar la contaminación del río durante las labores de mantenimiento, engranado y reparación estructural.

El cronograma de ejecución, que se extenderá hasta la segunda mitad de 2026, contempla la realización escalonada y controlada de las faenas con revisiones técnicas diarias que garanticen calidad y seguridad.

Paralelamente, se rehabilitará el puente fijo contiguo y se corregirá el tramo ferroviario entre la ciudad y el puerto yumurino, donde la empresa SolCar labora en la sustitución de traviesas, la solución de problemas de corrosión y la nivelación de la vía.

Según precisó el titular de Transporte, no está previsto restituir el mecanismo giratorio del puente, sino recuperar su integridad estructural y capacidad de carga, esenciales para el transporte industrial y portuario. Con esta reparación se restablecerá la conectividad ferroviaria directa entre Matanzas y su puerto.