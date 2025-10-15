Zenén Calero: el toque mágico de la cubanía

De fascinante califican la exposición «Imaginario Calero. Paisajes Teatrales Ibéricos y Afrocubanos», del diseñador y Premio Nacional de Teatro Zenén Calero Medina, abierta al público en la galería provincial Pedro Esquerré.

La muestra, a criterio del también Premio Nacional de Teatro, Rubén Darío Salazar , simboliza un paseo por la obra de Calero y su paso por los colectivos Teatrales Papalote y Las Estaciones, una revisitación a su obra a través de bocetos, muñecos y vestuarios de varias piezas teatrales.

Vale destacar que la 50 Semana de la Cultura matancera es dedicada a homenajear su cumpleaños 70, el próximo día 15 y sus 45 años de vida artística en el diseño escénico.

Por su parte, el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, significó la impronta de Zenén en el auge y brillo del teatro de marionetas cubano a escala internacional, muy difícil de superar.

En mi criterio, su obras poseen el toque mágico de la cubanía y un profundo respeto hacia el mensaje estético ofrecido a los niños.

La exposicion, a disposición del público hasta finales de mes, en la galería provincial Pedro Esquerré, se ensarta en los festejos por el Día de la Cultura Cubana, el venidero 20 de octubre, fecha en se entonó por primera vez nuestro Himno Nacional.