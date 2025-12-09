Cocodrilos en cuarentena 

En un choque donde la ofensiva de los Alazanes de Granma se hizo presente con 18 indiscutibles, derrotaron al representativo de Matanzas por KO en ocho episodios con marcador de 16 carreras por cinco.

La defensa matancera pasó por una mala jornada y cometió cuatro pifias que afectaron la labor del cuerpo de serpentineros que dirigen los entrenadores Frank Sánchez y Jonder Martínez.

El abridor por la nave roja y amarilla, Roylan Averoff, no pudo pasar del inning labor, en el que toleró cuatro indiscutibles, entre ellos el cuadrangular del noveno bate granmense Ernesto Pérez; además, regaló una base por bola y dos pelotazos.

En su rescate vino el derecho Silvio Iturralde, a la postre perdedor del juego, tras solo poder caminar dos tercios del cotejo y aceptar tres anotaciones limpias.

Las carreras de los reptiles fueron empujadas por Andrys Pérez y Luis Ángel Sánchez, una cada uno, y Eduardo Blanco, quien remolcó tres más para un total de cinco, insuficientes ante uno de los equipos de mayor nivel ofensivo dentro del campeonato.

Los dirigidos por Armando Ferrer se mantienen entre los punteros del campeonato con saldo de 40 triunfos y 26 derrotas. Los saurios se encuentran a dos juegos y medio de los líderes, Leñadores de las Tunas, y un juego por delante de sus más cercanos perseguidores.