Codiciada planta invasora

9 de diciembre de 2025 José Miguel Solís
En estos momentos aprovechamos el descenso del agua en el pantano para recolectar las hijas de cayeput y gestionamos entidades que puedan estar interesadas en el producto

Aunque ausente en la feria de negocios que iniciará en la ciudad yumurina, un nuevo y llamativo horizonte promete la Ciénaga de Zapata con las primeras extracciones de aceite esencial de Cayeput, una especie invasora de alta utilidad en la Medicina y en las industrias de la perfumería y los cosméticos.

Según comentó Mariana del Rosario Pérez, subdirectora de producción de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Mauri, en el mayor humedal cubano, la entidad en muy corto plazo puede ofrecer hidrolato de cayeput, que junto al aceite esencial de la planta, no se producen en la nación.

En estos momentos, comentó del Rosario Pérez, aprovechamos el descenso del agua en el pantano para recolectar las hijas de cayeput y también gestionamos entidades que puedan estar interesadas en el producto como las de perfumería, el Ministerio de Salud Pública y la empresa Labiofam.

A nivel mundial, los mayores importadores de aceites esenciales  e hidrolato de cayeput son Vietnam, Estados Unidos y Malasia; otros mercados importantes incluyen también a Bulgaria, Reino Unido y Singapur.

