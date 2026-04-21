Cocodrilos por ratificar hegemonía en el béisbol cubano 

Los Cocodrilos de Matanzas, vigentes monarcas de la Serie Nacional número 64, viven su tercera semana de preparación con vistas a la Liga Élite del Béisbol cubano.

Los discípulos de Armando Ferrer continúan trabajando los aspectos de capacidad física y puesta a punto en las arenas del balneario de Varadero.

En la jornada trascendió la elección por parte del colectivo técnico de los siete peloteros que engrosarán las filas de los saurios con vistas a la justa que tiene prevista su fecha de inicio para el próximo dos de mayo.

El primer pedido del alto mando yumurino fue el jugador de cuadro Yulieki Remón, quien ya había formado parte del roster de los reptiles con vistas a la Liga de Campeones de América.

Otra de las incorporaciones al roster de los rojos resulta el jardinero agramontino Rafael Álvarez mientras al staff de lanzadores se suman José Quesada, Yanielquis Duardo, Sami Benitez, Jenier Álvarez y el zurdo Naykel Cruz.

Con la deuda de poder desarrollar acciones prácticas sobre el terreno de juego por la complejidad que supone el desplazamiento, el elenco de Matanzas afina detalles de cara a revalidar la hegemonía que han tenido en los últimos años en el béisbol cubano.