Madrugada de nanas para mi mejor desvelo

La belleza de la niñez y su ingenuidad como la etapa más especial de la vida, constituyen los temas principales del libro de nanas, La Madrugada, un suspiro, volumen de la autora yumurina Lucía Cristina Pérez, presentado este martes en Ediciones Matanzas.

La Arcada de Papel , actividad organizada por Ediciones Matanzas para complementar la presentación, propició un ambiente cómodo para que los niños presentes se familiarizarán con la casa editorial y su proceso de conformación de libros.

Sobre el acompañamiento familiar de los padres en el momento de la lectura de los hijos, la escritora matancera, Maylan Álvarez, explicó que aunque se trata de un libro hecho para niños, es disfrutable para todas las edades por su fácil comprensión y valor de uso para la formación de la niñez.

El volumen de corte infantil, que estuvo en proyecto por poco más de un año, incluye también décimas y pequeñas cuartetas, con un total de 42 nanas dedicadas a hijos y nietos de amistades y familiares de la creadora, y en especial, a su único nieto, Adam, la verdadera motivación detrás de la construcción del libro.

En cada noche estrellada a la espera de guardianes vestidos de trajes blancos, Lucía aguarda que su pequeño se arrope entre las nubes si el frío le hace daño, como describe en su décima preferida, Para Adam.

Otro de los momentos de la velada matutina resultó la entrega musical a cargo de la reconocida cantante Olga Margarita Muñoz y el maestro Mario Guerrero, quienes les regalaron a los presentes un instante de matanceridad y cercanía.

Antes de finalizar el encuentro, se realizó una rifa de libros infantiles del catálogo de la editorial para que estudiantes pertenecientes al proyecto cultural del Centro Kairós dirigido por Wanda Hernández Murga, conocieran sobre algunos de los libros más importantes de la casa y encontraran un mayor enfoque para dibujos que luego serán expuestos.