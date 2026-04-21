FCBC en Matanzas: Vanguardia Nacional por 14 años consecutivos (+fotos)

La Unidad Empresarial de Base del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) en Matanzas recibió la condición de Vanguardia Nacional por la labor realizada durante el año 2025.

Este reconocimiento, otorgado por la Central de Trabajadores de Cuba, lo alcanzan por decimocuarto año consecutivo. El acto tuvo lugar en el Centro Cultural Atenas de Cuba, en el contexto del año del centenario de Fidel Castro Ruz y en vísperas del Primero de Mayo.

El director del FCBC en Matanzas, Félix García Ruau, fue el encargado de presentar los resultados económicos del 2025. Bajo su dirección, el colectivo sobrecumplió los planes de ingreso y de ventas, mantuvo cero inventarios ociosos o de lento movimiento, y creció en las ventas por canales electrónicos.

También se incrementaron los acuerdos productivos, se cumplió con el aporte a la ONAT. Asimismo, se ejecutó el plan de mantenimiento constructivo y de exposiciones, y se consolidó el trabajo conjunto con las instituciones culturales.

García Ruau destacó: «Para nosotros obtener por catorce años consecutivos la Bandera Vanguardia Nacional constituye un reto, ahora el hecho está en mantener el trabajo. Hemos logrado una cohesión de trabajo entre nuestros trabajadores pero sobre todo con instituciones culturales como la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Asociación Nacional de Artesanos Artistas, entre otros, sin ellos no habríamos logrado este resultado y por supuesto sin toda la familia del Fondo Cubano de Bienes Culturales».

Además Félix García Ruau y la secretaria general de la Sección Sindical, Candelaria Llanes Echeverría, recibieron la condición de Vanguardia Nacional en nombre de todo el colectivo. Durante la ceremonia también se reconocieron internamente las áreas de Subdirección Comercial, Subdirección Económica, Recursos Humanos y Cuadros, Dirección, y Aseguramiento Logístico.

En la etapa de emulación socialista, los trabajadores asumieron nuevos compromisos: dar cumplimiento a las tareas del plan de la economía, potenciar el combate ideológico en redes sociales en defensa de la Revolución, cumplir el plan de prevención de hechos delictivos, incrementar el aporte para la vida de niños enfermos de cáncer, aumentar la participación en trabajos voluntarios y continuar con las donaciones de sangre.

Por su parte los integrantes del colectivo realizaron la «Firma por la Patria», convocada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la nación.

Con este nuevo lauro, el colectivo ratificó su propósito de luchar durante el año 2027 por alcanzar la Orden Lázaro Peña de Segundo Grado, a pesar del recrudecimiento del bloqueo, pues demuestran que la unidad, la creatividad y la resistencia creadora son sellos indelebles de la Revolución cubana.