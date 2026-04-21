Entregan paneles solares a productores en Jovellanos (+fotos)

JOVELLANOS.- Seis productores del proyecto “Ellas también producen” recibieron paneles solares como parte de las acciones de apoyo a sus actividades en este municipio.

La entrega se realizó en estos días, cómo parte de la conmemoración de la gesta de la Victoria de Playa Girón, símbolo eterno de resistencia y dignidad.

Además de los paneles solares, se entregaron recursos indispensables para el trabajo agrícola: herramientas de labor, fumigos para el control de plagas, indumentarias de protección y fertilizantes que fortalecen la producción. Con ello se amplían las posibilidades de mejorar rendimientos y asegurar condiciones seguras en cada jornada.

El proyecto impulsa la participación activa de mujeres en la producción agropecuaria, favoreciendo la autonomía económica y la sostenibilidad ambiental.

La incorporación de energías limpias representa un paso importante hacia la innovación y el cuidado del entorno rural.

Con estas acciones, Jovellanos reafirma su compromiso con la Revolución y con sus productores.

La estrategia demuestra que la combinación de recursos materiales y energías renovables fortalece la producción local y celebra, en el espíritu de Girón, la continuidad de la victoria y el desarrollo comunitario.