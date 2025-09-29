29 de septiembre de 2025

Cuba cae en debut del Mundial Sub 20

29 de septiembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
La selección cubana de fútbol debuta en el Mundial sub 20 con derrota de tres goles por uno frente a Argentina, uno de los conjuntos favoritos a quedarse con el título.

A pesar de jugar con un jugador de más por la temprana expulsión del argentino Santiago Fernández en el minuto diez del partido, Cuba cede dos goles antes de finalizar el primer tiempo.

Karel Reyes descuenta al minuto 45 más el agregado y logra meter al equipo de nuevo a la lucha por los tres puntos, pero el esfuerzo no fue suficiente y la albiceleste sentencia el encuentro en los últimos minutos.

Los dirigidos por Pedro Pablo Pereira se medirán este miércoles en horario de la tarde frente a Italia y buscarán los tres puntos para soñar con el avance de rondas en el Mundial Sub 20 de Chile DOS MIL 25.

Foto tomada de internet

