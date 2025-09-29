Acercan servicios médicos especializados a localidad de difícil acceso (+fotos)

UNIÓN DE REYES.-El barrio en transformación comunitaria El Porvenir, en este municipio, acogió este sábado festival por la salud, una iniciativa del hospital clínico quirúrgico docente Faustino Pérez que llevó servicios médicos especializados a esta localidad de difícil acceso.

La jornada reunió a más de diez especialidades médicas y permitió la atención de más de 170 pacientes en un solo día reconoció la doctora Grether Robaina Rodríguez, subdirectora de Asistencia Médica del hospital.

Durante la actividad participaron residentes en formación y especialistas de diversas áreas clínicas y quirúrgicas. La población recibió consultas, diagnósticos y remisiones a la institución hospitalaria, explicó la especialista.

La estrategia del hospital incluye recorrer municipios y comunidades de la provincia de Matanzas que presentan dificultades para llegar a la capital provincial. Según la directiva, más de 2000 pacientes han sido beneficiados desde que comenzó el programa, hace más de un año.

El proyecto se desarrolla en coordinación con la Dirección provincial y municipal de Salud, y cuenta además con el respaldo de las autoridades de gobierno.

Fotos: Yaudel Rodríguez Vento