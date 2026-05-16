Activa Jovellanos con el Ejercicio Meteoro 2026  

Jovellanos.- Este municipio de la provincia de Matanzas desarrolló este viernes diversas acciones como parte del Ejercicio Meteoro 2026, destinado a preparar a la población y las instituciones frente a desastres naturales y tecnológicos.

Durante la jornada se realizaron simulacros de evacuación en comunidades vulnerables, revisión de planes de reducción de riesgos en centros de trabajo y escuelas, prácticas de primeros auxilios y rescate con brigadas de la Defensa Civil, así como labores de saneamiento ambiental para la limpieza de zanjas y eliminación de criaderos de mosquitos.

Vecinos, estudiantes y trabajadores se sumaron a las actividades, demostrando compromiso colectivo con la protección de la vida y los bienes. Autoridades locales resaltaron la importancia de la disciplina y la organización para enfrentar con éxito cualquier eventualidad.

El ejercicio Meteoro, que se realiza cada año en Cuba, fortalece la capacidad de respuesta ante huracanes, sismos, incendios forestales y otros fenómenos extremos. En esta edición 2026 se enfatiza la preparación frente a los impactos del cambio climático y la necesidad de consolidar una cultura de prevención.