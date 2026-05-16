16 de mayo de 2026

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Activa Jovellanos con el Ejercicio Meteoro 2026  

16 de mayo de 2026 Yannier Delgado Díaz
El ejercicio Meteoro, que se realiza cada año en Cuba, fortalece la capacidad de respuesta ante huracanes, sismos, incendios forestales y otros fenómenos extremos
Jovellanos.- Este municipio de la provincia de Matanzas desarrolló este viernes diversas acciones como parte del Ejercicio Meteoro 2026, destinado a preparar a la población y las instituciones frente a desastres naturales y tecnológicos.
Durante la jornada se realizaron simulacros de evacuación en comunidades vulnerables, revisión de planes de reducción de riesgos en centros de trabajo y escuelas, prácticas de primeros auxilios y rescate con brigadas de la Defensa Civil, así como labores de saneamiento ambiental para la limpieza de zanjas y eliminación de criaderos de mosquitos.
Vecinos, estudiantes y trabajadores se sumaron a las actividades, demostrando compromiso colectivo con la protección de la vida y los bienes. Autoridades locales resaltaron la importancia de la disciplina y la organización para enfrentar con éxito cualquier eventualidad.
El ejercicio Meteoro, que se realiza cada año en Cuba, fortalece la capacidad de respuesta ante huracanes, sismos, incendios forestales y otros fenómenos extremos. En esta edición 2026 se enfatiza la preparación frente a los impactos del cambio climático y la necesidad de consolidar una cultura de prevención.

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