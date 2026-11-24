La selección cubana sub-17 sufrió una dura derrota frente a Senegal en el Mundial de la categoría, un resultado que complica seriamente sus aspiraciones de continuar en la competición y la deja prácticamente sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

El conjunto antillano no pudo evitar la goleada ante el equipo africano, que aprovechó el encuentro para imponerse con nueve tantos y dejar a Cuba en una situación muy comprometida dentro del torneo.

El revés representa un duro golpe para los jóvenes futbolistas cubanos, que ven cómo sus posibilidades de mantenerse en la cita mundialista se reducen considerablemente después de este resultado.

Con este panorama, la continuidad de Cuba en el Mundial queda prácticamente descartada, a la espera de que se complete el panorama competitivo de su grupo.