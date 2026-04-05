Cubanos por ratificar clasificación al tenis de mesa centrocaribeño

Confirmar los cupos que ya poseen por ranking será el primer objetivo de los equipos cubanos de tenis de mesa, que desde este lunes enfrentarán varios torneos en Santo Domingo, República Dominicana.

Pese a la privilegiada situación, las formaciones de la mayor de las Antillas deberán tener presencia en el torneo clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.

Ese será el primer momento a vivir ahora en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este, donde son esperados más de 200 competidores para intervenir también el Campeonato del Caribe de mayores y el Caribe Juvenil.

El presidente de la federación cubana de ese deporte, Bárbaro Oliva, confirmó asistencia a los tres momentos y anunció que el elenco femenino lo conformarán la olímpica Daniela Fonseca, Estela Crespo, Rosalba Aguiar y Karla Pérez.

En el masculino unirán esfuerzos Jorge Moisés Campos, Andy Pereira, Adrián Pérez y René Méndez; y para el Caribe Juvenil será inscrito Andy Maqueira, reciente ganador de la categoría under-15 años en el WTT Youth Contender Humacao, en Puerto Rico.

Aún no se han divulgado los listados de participantes, pero es casi seguro que todos los países dependan de sus figuras principales, especialmente en el clasificatorio centrocaribeño.

Por cierto, México y Puerto Rico cuentan con la misma situación de Cuba y solo necesitarán estar presentes para ratificar sus boletos a Santo Domingo 2026 gracias a las ubicaciones en el ranking mundial.

Tomado de la ACN