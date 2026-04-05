Bajo novedoso formato habrá Feria Internacional de Turismo

Varadero-. Bajo un formato que combina la gestión profesional virtual y el intercambio presencial, la Feria Internacional de Turismo, FITCuba 2026 tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de mayo en este afamado balneario, según informó el Ministerio de Turismo (MINTUR).

La agenda del evento, uno de los más importantes del sector turístico cubano, quedó estructurada de la siguiente manera: los días 7 y 8 de mayo estarán dedicados a las jornadas de negociaciones comerciales, las cuales se desarrollarán íntegramente a través de una plataforma virtual especializada, según la nota de Travel Trade Caribbean

El 9 de mayo será la jornada dedicada al Gran Público de forma presencial en el Parque Josone de Varadero, parte de un programa sobre el cual los equipos organizadores ultiman las coordinaciones técnicas para garantizar el éxito del evento.

Precisa el reporte que durante las próximas semanas, las autoridades turísticas enviarán un boletín detallado con los protocolos de conexión, el diseño de los espacios virtuales y otros datos de interés para la cobertura periodística.

El MINTUR agradeció la atención y el seguimiento habitual a este importante evento del sector turístico cubano, que cada año reúne a profesionales, turoperadores, agencias de viajes y hoteleros de todo el mundo para promover el destino Cuba y establecer alianzas comerciales.

Aunque la nota no dice si los primeros días de sesiones de FITCUBA 2026 serán en Varadero, es de suponer que el afamado balneario mantenga la sede del prominente encuentro comercial en su edición 44.