El Madrid pincha en liga y se aleja del liderato

El Real Madrid Club de Fútbol del técnico español Álvaro Arbeloa cedió dos goles por uno frente al Real Club Deportivo Mallorca y se alejó a siete unidades del líder de la competencia.

El enfrentamiento entre merengues y mallorquines por la jornada número 30 de la primera división del fútbol español tuvo como sede el Estadio de Son Moix de la Palma, casa de los dirigidos por el argentino Martín Demichelis.

Los locales se adelantaron en el marcador cuando agonizaba la primera mitad por intermedio de Manu Morlanes, quien aprovechó un centro al corazón del área pequeña de su compañero Pablo Maffeo para batir al guardameta Andriy Lunin.

Estando debajo en el marcador, el club de la capital española puso el pie en el acelerador en búsqueda del empate, pero Leo Román se convirtió en un muro infranqueable para mantener por delante a los suyos.

En la segunda parte del encuentro, en búsqueda de revertir la situación, por los blancos saltaron al terreno de juego Vinicius JR, Eder Militao y Jude Bellingham.

Los cambios surtieron efecto al minuto 88 cuando Militao sacó un potente disparo de cabeza que burló la defensa del Mallorca y perforó las redes de un Leo Román que hasta ese instante había sido imbatible.

La alegría de los visitantes duró muy poco, ya que tres minutos después el ariete Vedat Muriqi consiguió el segundo tanto del Mallorca para finiquitar el compromiso.

El conjunto merengue, que tenía el partido como un ensayo de cara al encuentro de cuartos de final de la UEFA Champions League el próximo martes frente al Bayern Múnich, vendió cara la derrota al separarse a siete puntos del líder de la competición, FC Barcelona.