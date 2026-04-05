La reivindicación personalizada en Muriqi y Lewandowski

Hace apenas unos días se completaron los participantes que restaban para complementar los grupos de cara al Mundial de Fútbol que tendrá por sede Estados Unidos, México y Canadá a mediados de este año.

La justa será la primera edición donde tres países servirán de anfitriones al máximo torneo del balompié de selecciones.

Los últimos clasificados al torneo se decidieron en el último parón de selecciones desarrollado a finales de marzo y principios de este mes.

La selección de Polonia una de las animadoras de la pasada edición que tuvo por sede a Qatar en esta ocasión no pudo incluirse entre las que animarán la competición al caer tres goles por 2 frente a Suecia en las finales del play off de repechaje.

Misma suerte corrió el seleccionado de Kosovo del ariete Vedat Muriqi al perder un gol por cero frente al seleccionado de Turquía.

Ambas selecciones son comandadas por jugadores veteranos que tenían en la venidera edición de la Copa del Mundo su última oportunidad de poder pelear por el título planetario.

En el caso de Polonia su máximo artillero y figura referencia Robert Lewandowski, mientras que por Kosovo los galones recaen sobre el ariete Vedat Muriqi.

La vida como el deporte da revancha y en la jornada número 30 de la Liga Española de Fútbol ambos goleadores marcaron el tanto de la victoria para sus respectivos clubes.

No fue un tanto más en su amplia hoja de servicios sino una manera de reivindicarse ante la ausencia en el certamen más importante en la vida de cualquiera futbolista.