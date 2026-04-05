Matanzas: cuando el bloqueo y la indisciplina rompen la ciudad

El paisaje visual y sonoro que observamos en la ciudad de Matanzas vulnera los estándares básicos de calidad urbana y convivencia. Aunque sabemos cuál es la principal causa, debemos atender lo que nos corresponde.

La razón fundamental de este desorden son los insuficientes recursos materiales y económicos, que afectan tanto la estructura física como a las personas e inciden hasta en su forma de pensar y actuar.

De ahí la agresión sonora: pregoneros, gritos innecesarios, conversaciones en alta voz, manifestaciones indecorosas, ruido de motores y cornetas de todo tipo de vehículos, y música alta a cualquier hora del día o la noche.

Del mismo modo, proliferan los huecos en las calles, el agua que se derrama a borbotones, y las fosas que se desbordan hacia las vías, llenando de aguas residuales calles y todo lo que encuentran a su paso.

La basura no solo ocupa y desborda los sitios establecidos para su depósito, sino que en algunos lugares cubre las calles y las aceras, impidiendo el paso a los ciudadanos.

Las áreas verdes —en las que Matanzas, durante mucho tiempo, fue ejemplo de atención— hoy comienzan a enyerbarse desmedidamente, convirtiéndose en un sitio perfecto para la proliferación de vectores dañinos para la salud humana.

Aquí se vinculan dos elementos fundamentales que conspiran contra el buen desarrollo de la vida en las ciudades: el bloqueo y la indisciplina. Por un lado, la escasez provocada por el bloqueo, que limita la solvencia económica; por el otro, la propia indisciplina ciudadana, acompañada, en muchos casos, de una mala gestión administrativa.