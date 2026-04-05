Puntualizan directivos de Jovellanos estrategias para garantizar servicios y estabilidad

Jovellanos-. En el municipio de Jovellanos, los máximos responsables de las entidades locales sostuvieron una reunión de trabajo para evaluar el funcionamiento de sectores clave, en un contexto marcado por los desafíos económicos y energéticos que enfrenta el país.

El encuentro, encabezado por la dirección política y administrativa, permitió controlar y dar seguimiento a las principales actividades, al tiempo que se proyectaron acciones inmediatas para asegurar la vitalidad de los servicios básicos a la población.

Entre los temas abordados se destacaron la necesidad de mantener la estabilidad financiera, optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer la respuesta institucional ante la crisis energética, de modo que se garantice la transparencia y disciplina organizativa.

Con estas medidas, Jovellanos reafirma su compromiso de servir a la comunidad con responsabilidad, mientras consolida la confianza en sus estructuras y la unidad frente a los retos actuales.