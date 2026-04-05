8vo. aniversario de la Camerata José White: calidad raigal y renovada

La Camerata José White arribó a su octavo aniversario dando fe de la calidad de sus interpretaciones, en las cuales combina el lirismo universal de esta manifestación musical con la pasión del sentir latino.

La cita aconteció en la sala de conciertos José White, con la presencia de un selecto auditorio, entre estos Olga Alonso, presidenta de la Asociación de Músicos de la UNEAC y autoridades de la provincia.

Para la ocasión escogieron una selección de piezas clásicas de diversos ritmos, mediante diversos instrumentos de percusión y ofrecieron un segmento especial con la música de Ernesto Lecuona, en el predominio de su temática hispana.

El concertino Fernando Castellano ofrece a este medio detalles sobre su significación:

El contrabajista José Antonio Fernández Muñoz, actual director, rememora la impronta de su director fundador, el maestro y concertino Bienvenido Quintana, quien a su regreso de una gira por Colombia, decidió formar una agrupación con este formato en Matanzas, que incluyera a músicos consagrados y estudiantes de la Escuela Profesional de Música de Nivel Medio, con vistas a su formación como futuros talentos.

Así se constituyó hace ocho años esta orquesta profesional en conmemoración además del centenario del fallecimiento del ilustre violinista, compositor y maestro matancero José White Laffita, figura cimera del quehacer violinístico en la Atenas de Cuba en la segunda mitad del siglo XIX, uno de los más grandes músicos cubanos.

En opinión de la crítica especializada, la Camerata José White, representa un espacio de crecimiento, tanto para instrumentistas profesionales como para estudiantes de música y exponente del auge cultural de la Atenas de Cuba.