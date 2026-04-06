Papa León XIV imploró en la Pascua por una paz forjada en el diálogo

El papa León XIV imploró, en este Domingo de Pascua, por una paz que se logre a partir del diálogo y no por la fuerza, para poner fin a los actuales conflictos que hacen sufrir a la humanidad.

En su mensaje Urbi et Orbi, pronunciado al mediodía desde la logia central de la basílica vaticana, ante unas 60 mil personas congregadas en la Plaza de San Pedro, el sumo pontífice pidió «a Dios, que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia».

«¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!», expresó el obispo de Roma, según un comunicado divulgado por la oficina de prensa de la Santa Sede.

Poco antes de la bendición Urbi et Orbi, el papa León XIV presidió la Misa de Pascua en la plaza frente a la Basílica Vaticana, donde expresó que el mensaje de este día «nos abre a la luz que nunca se apaga, cuando las decepciones o la soledad que experimentamos minan nuestras esperanzas».

«La muerte siempre acecha», señaló, pues «la vemos presente en la injusticia, en el egoísmo partidista, en la opresión de los pobres, en la indiferencia hacia los más vulnerables. La vemos en la violencia, en las heridas del mundo, en el grito de dolor que surge por doquier ante los abusos que aplastan a los más débiles».

También la vemos «en la idolatría del lucro que saquea los recursos de la tierra, en la violencia de la guerra que mata y destruye», añadió el pontífice.

El santo padre invitó a todos, tanto fieles como no creyentes, a unírsele el próximo sábado 11 de abril en una Vigilia de Oración por la Paz que se celebrará en la Basílica de San Pedro, la cual dará continuidad a la celebrada el pasado 11 de octubre de 2025.

Se tratará de una acción contra la «globalización de la indiferencia», según dijo retomando lo expresado constantemente por el papa Francisco, quien hace un año, en su último mensaje Urbi et Orbi, lamentó «¡Cuánto deseo de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo!».

«Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes.

Indiferentes a la muerte de miles de personas. Indiferentes a las repercusiones del odio y la división que siembran los conflictos. Indiferentes a las consecuencias económicas y sociales que producen, las cuales todos sufrimos», manifestó.

Las palabras del papa León XIV en este Domingo de Pascua «pesan como el mármol en las conciencias de quienes contaminan el mundo con la lógica y las acciones de la guerra, con la promoción del odio, con la indiferencia hacia quienes sufren y mueren», apunta una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News.

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