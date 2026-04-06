Celebran aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí 

Con entusiasmo y compromiso, los pioneros jovellanenses conmemoraron el aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) en un acto central realizado en la escuela Miguel Torres.

Autoridades locales, educadores y dirigentes acompañaron a niños y adolescentes en una jornada marcada por la alegría, la reafirmación de valores y el orgullo de pertenencia.

La OPJM, fundada para agrupar a los estudiantes cubanos en actividades educativas, culturales y sociales, reafirma su papel en la formación de valores patrióticos, el compromiso comunitario y la participación activa de las nuevas generaciones en la vida social del país. La celebración destacó la importancia de esta organización como espacio de crecimiento y aprendizaje.

Durante todo el fin de semana, los Consejos Populares del municipio de Jovellanos fueron escenario de festivales deportivos, recreativos y culturales, donde la comunidad se integró en actividades colectivas que fortalecen la identidad y la cohesión social. Cada espacio se convirtió en oportunidad para el disfrute y la participación de niños, adolescentes y familias.

El cierre de la jornada estuvo marcado por el esperado evento “Saltando con Alegría” en la Avenida 14, barrio en transformación que acogió juegos, competencias y actividades comunitarias.

Œ Este homenaje reafirma la vigencia de la OPJM como organización que acompaña a los pioneros en su desarrollo integral y en la construcción de un futuro comprometido con los ideales martianos.