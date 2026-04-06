Real Madrid se aleja del liderato

El RCD Mallorca firmó una de las sorpresas de la jornada en LaLiga al imponerse 2-1 al Real Madrid en Son Moix, en un duelo que se definió en los instantes finales y dejó sin respuesta al conjunto visitante.

El partido se mantuvo abierto y disputado hasta el cierre, con un Mallorca ordenado y eficaz frente a un rival que no logró capitalizar sus ocasiones.

La falta de contundencia en ataque terminó pasando factura a los blancos, que vieron como el resultado se les escapaba en el momento más inesperado.

Cuando parecía que el Real Madrid rescataba un punto, Éder Militão apareció en el minuto 88 para igualar el marcador y devolver la esperanza a su equipo. Sin embargo, la reacción del Mallorca fue inmediata y contundente.

Ya en tiempo de descuento, Vedat Muriqi se convirtió en el héroe de la noche al marcar el 2-1 definitivo, desatando la euforia en Son Moix y sellando una victoria de alto impacto para los locales.

El conjunto madridista pagó caro su desconcentración defensiva en los minutos finales, además de las oportunidades desperdiciadas durante el encuentro, en un resultado que compromete sus aspiraciones en la lucha por el campeonato.

Con este triunfo, el Mallorca suma tres puntos de enorme valor, mientras el Real Madrid se marcha sin recompensa de una salida que deja más dudas que certezas en su rendimiento fuera de casa.