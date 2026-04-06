9 de abril de 2026

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Sauto, el teatro que sigue renaciendo (+ fotos y audio)

6 de abril de 2026 Jessica Mesa Duarte

Aquel día se desprendía del cielo una fina llovizna. El almanaque marcaba el noveno día del segundo mes del año 2010. Cuando cerró el telón, al concluir Promesa, espectáculo que recién estrenaba teatro Icarón, nadie imaginó que ese sería el principio de una larga espera.

Desde entonces permaneció callado, sereno, austero, con un frío inquietante desprendiéndose de sus muros, sin aplausos, ni pasos, ni campanadas anunciando el inicio de la función. Sin embargo, nunca perdió su hidalguía y majestuosidad, en medio del sitio donde tiempo atrás, en MIL 863, se instituyó como el símbolo más certero y reconocido de la cultura matancera. 

Ahí se mantuvo él renaciendo poco a poco. Tuvieron que trascurrir 10 años para que volviera a la vida hasta que, el 12 de octubre de 2 MIL 19, vio poblarse de nuevo sus butacas durante el espectáculo El alma de la ciudad.

Consulte además: https://www.cubahora.cu/cultura/teatro-sauto-el-renacido-i-fotos-audio

Orgullosos de contar con este imponente edificio en Matanzas, abrimos micrófonos a artistas matanceros para exaltar la trascendencia del teatro para la cultura cubana, en el aniversario 163 de Sauto.

Consulte además: https://www.cubahora.cu/cultura/teatro-sauto-el-renacido-ii-fotos-audio

 

 

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