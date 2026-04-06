Luto en el béisbol cubano con el fallecimiento de joven director 

El béisbol cubano y, en especial, el de la provincia de Ciego de Ávila amanecen de luto tras el fallecimiento de manera repentina del mentor de los Tigres de Ciego de Ávila, Danny Miranda Agramonte.

El campeón olímpico de la edición de Atenas 2004 y actual mentor de los Tigres falleció como consecuencia de una trombosis mesentérica o mejor conocida como obstrucción intestinal.

El fallecimiento del joven estratega sacude al mundo del béisbol cubano, tras trascender hace pocos días el fallecimiento del también lanzador avileño Reinaldo Jonh Lovell.

Dentro del palmarés de Danny Miranda como manager sobresale el título en la Liga Élite con la novena avileña y la clasificación de la selección nacional sub-23 para el mundial de la categoría previsto para finales de este año.

La pérdida física del entrenador resulta un duro golpe para el béisbol en el país por tratarse de un hombre que dedicó su vida al béisbol cubano.