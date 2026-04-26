El Barça gana y pone tierra de por medio con respecto al Real Madrid en liga

El FC Barcelona derrotó dos goles por cero al Getafe por la fecha número 32 de la primera división del fútbol español y amplió a 11 puntos la diferencia con respecto a su más cercano perseguidor, el Real Madrid.

Los primeros minutos del encuentro tuvieron algunas ocasiones para los dirigidos por Hansi Flick, pero sin inquietar demasiado la portería de David Soria.

Cuando agonizaba la primera parte del juego, el centrocampista Pedri González recuperó un balón que luego sirvió en un pase filtrado para que su compañero Fermín López trajera la primera anotación del compromiso.

En la segunda parte, buscando ampliar la ventaja en el marcador, el técnico alemán trajo al terreno de juego a Marcus Rashford y este respondió a la confianza de su entrenador marcando el segundo gol y definitivo a la altura del minuto 74.

El club de la ciudad condal encabeza la tabla de posiciones con saldo de 85 unidades, once más que el Real Madrid, que marcha segundo con 74, y el podio lo completa el Villarreal con 62 puntos.

En la siguiente fecha del torneo, los azulgranas visitarán el Estadio El Sadar de Pamplona para medirse al Osasuna en el enfrentamiento previo al clásico ante los merengues.