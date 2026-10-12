Jonrón con bases llenas de Peña sentencia la remontada yumurina
Los Cocodrilos de Matanzas fabricaron cinco carreras en la parte baja del octavo capítulo, con un jonrón con bases llenas de Brayan Peña, para derrotar 6-5 a los Huracanes de Mayabeque.
Con el triunfo, los yumurinos llegan a cinco victorias y dos derrotas y toman ventaja de 2-1 en la subserie, que intentarán cerrar este lunes a la 1:30 de la tarde.
Peña, quien bateó de 4-1, remolcó cuatro carreras con el cuadrangular que cambió el rumbo del partido. Antes de ese episodio, el equipo perdía 5-1.
También fueron claves Eduardo Blanco (de 4-2, con dos anotadas), Andrys Pérez (de 2-1, con doble, remolcada y dos boletos) y José Noroña (de 3-2, con doble, impulsada y una anotada). Aníbal Medina conectó dos hits en cinco turnos.
En el pitcheo, Brian Cedeño abrió con 2.1 innings y cuatro limpias, y Silvio Iturralde trabajó 4.2 con una. Roylan Averohff, con un inning sin hits ni carreras, se acreditó la victoria, y Armando Dueñas selló el juego con otro inning en blanco para el salvamento.