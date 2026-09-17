Las Garzas se quedan con la Cup

El DRV PNK Stadium fue testigo este 16 de septiembre de otra noche de gala para el futbolista argentino del Inter Miami, Lionel Messi.

Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó campeón de la Campeones Cup 2026, en una final que quedó marcada, una vez más, por la firma inconfundible del capitán argentino.

El astro rosarino abrió el marcador al minuto 24 con un cabezazo tras un centro de Luis Suárez, sellando así su gol número 100 con el equipo del sur de Florida. Fue el golpe anímico que Las Garzas necesitaban ante una Máquina que llegaba a Miami como campeón del Clausura mexicano.

En el complemento, al minuto 81, Messi volvió a aparecer: esta vez como asistidor, al servir un córner que Casemiro conectó de cabeza para el 2-0 definitivo.

La actuación no fue solo estadística, sino también histórica: con este doblete de gestos decisivos, Messi se convirtió en el jugador con más goles en finales en toda la historia del fútbol, con 36 anotaciones. Además, el título significó un trofeo por cada año calendario que el argentino lleva vistiendo la camiseta rosa y su cuarta consagración con el club, sumándose a la Leagues Cup 2023, el Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

El triunfo también tuvo un condimento especial fuera de la cancha: fue el debut soñado de Cristian «Kily» González en el banco del Inter Miami, quien arrancó su ciclo levantando un título.

Para un equipo que venía de un tramo irregular en la MLS y cuya última victoria en liga databa de finales de agosto, la Campeones Cup llegó como un respiro y una inyección de confianza antes de encarar el resto de la temporada, con la mira puesta en el Supporters’ Shield y la MLS Cup.

Con este resultado, además, la balanza histórica del torneo quedó pareja: cuatro títulos para cada liga en ocho ediciones celebradas.