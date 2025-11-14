Matanzas acogerá este sábado Torneo provincial de Fisicoculturismo
El centro cultural Las Palmas, en Matanzas, acogerá este sábado 15 de noviembre una nueva edición del Torneo provincial de Fisicoculturismo. La competencia comenzará a las 2:00 p.m. y reunirá a atletas locales que buscarán los primeros lugares en distintas categorías.
El evento, organizado por la Asociación de Culturismo y Fitness de Cuba, evaluará a los participantes en definición muscular, simetría y presentación general. De acuerdo con los organizadores, el objetivo es contribuir al desarrollo y la expansión del fisicoculturismo como disciplina en la provincia y en el país.
En esta edición se presentarán ocho atletas en la categoría de culturismo, siete en men’s physique, una competidora en bikini, una representante en Werner.
La cita promete un espacio ordenado y accesible para el público interesado en conocer de cerca esta disciplina y acompañar a los competidores en su preparación deportiva.