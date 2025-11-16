Matanzas coge las riendas en temporada cubana de béisbol

Los Cocodrilos de Matanzas le ganaron este sábado, por tercera vez seguida, a Holguín y ascendieron al primer lugar en la Serie Nacional de béisbol, medio juego por delante de sus víctimas y de Industriales.

Los yumurinos se impusieron por 10-8 para llegar a 31 éxitos en la temporada y asegurar además la subserie particular ante los Cachorros, el equipo revelación este año.

En el Latinoamericano Industriales apaleó a Las Tunas por 11-1 con la sexta victoria sin derrotas de Reemberto Barreto. El abridor de los Leones caminó cinco entradas en las que admitió cuatro jits, entregó igual cantidad de boletos y solo ponchó a dos rivales, pero sus compañeros fueron implacables con el picheo de los Leñadores.

Ángel Hechavarría, de 5-4, incluido un jonrón y cuatro empujadas, Ariel Sánchez, de 5-3 con 2CI y Dayron Miranda, autor de otro palo de vuelta entera comandaron la ofensiva de los Azules, quienes asedian la cima del ordenamiento.

En el Capitán San Luis, Vegueros de Pinar del Río vapuleó a Guantánamo por 17-1 en apenas cinco innings, liderado por William Saavedra y Yasiel Ajete, quienes pegaron un jonrón cada uno y remolcaron cuatro y tres carreras, respectivamente. El lanzador Jenier Álvarez (1CL, 3H, 5K, 1BB) cubrió toda la ruta y llegó a cinco triunfos con tres derrotas en la campaña.

En la propia jornada los Indios tomaron desquite con marcador de 3-2, aunque siguen alojados en el sótano de la tabla de posiciones.

También hubo división de honores entre Gallos espirituanos y Toros de Camagüey, con triunfo inicial para los emplumados por 4-2 y embestida a continuación de los rivales por 11-1.

En Santa Clara los Leopardos anfitriones blanquearon por 3-0 a los Huracanes de Mayabeque con éxito individual de Randy Cueto (2H, 6K, 2BB).

Cienfuegos se mantuvo en zona de clasificación al vencer también por 3-0 a Ciego de Ávila con la cuarta victoria en el campeonato de Alexander Vargas, autor de diez ponches.

Las Avispas de Santiago de Cuba cayeron por 2-10 ante los Cazadores de Artemisa, que contaron con destaque ofensivo de Dayán García, de 5-3 con trío de empujadas y apertura ganadora del zurdo Geonel Gutiérrez.

Los Piratas de La Isla también aprovecharon que era sábado de bates calientes para fulminar a Granma por 11-0, apoyados en vuelacercas y tubey de Misael Cañete, con los cuales remolcó tres vueltas, y apoyó la faena monticular de Yordanis García (7.0 IP, 3H, 5K, 2BB).

Detrás de Matanzas (31-18) aparecen Industriales 29-17, Holguín 30-18, Las Tunas (26-18), Artemisa y Mayabeque, ambos con 26-20, Cienfuegos (25-20) y Sancti Spíritus (27-22).

Por debajo de línea que parte en dos la tabla aparecen los equipos de Pinar del Río (23-22), Santiago de Cuba (23-23), Ciego de Ávila (18-21), Camagüey (22-27), Granma (19-24), Villa Clara (13-23), La Isla (13-35) y Guantánamo (13-36).

ACN