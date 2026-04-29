PSG vs. Bayern, final adelantada que no defrauda 

El choque de ida de las semifinales de UEFA Champions League entre dos colosos del fútbol mundial como el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain no defraudó a los fanáticos.

Cambiando un poco la dinámica del deporte, más que un partido de fútbol sobre el césped del Parc des Princes, lo que se vio fue un intercambio de golpes de poder a poder al más puro estilo del pugilismo.

El juego comenzó con un ritmo dinámico y ocasiones sucediéndose en cada área, inquietando la aparente calma que mostraban los cancerberos Manuel Neuer y Matvey Safonov.

Luego de varios minutos con constantes idas y venidas, la primera ocasión de peligro real se concibió cuando el extremo Luis Díaz fue derribado dentro del área.

El colegiado sancionó penal y el killer inglés Harry Kane cobró de manera magnífica desde los once pasos para provocar el primer estallido de la afición bávara.

Tras la primera anotación del cotejo, la maquinaria alemana continuó el ascenso a la portería de Safonov como los depredadores cuando huelen sangre y ven a la presa herida.

Lejos de ceder ante la presión, el conjunto dirigido por el técnico español Luis Enrique supo asestar los golpes y esperar pacientemente a que se generara una fisura en la defensa del Bayern.

La ocasión llegó por intermedio de una de las potencialidades del conjunto parisino, el toque rápido con balones filtrados apostado a la velocidad y el desequilibrio de sus extremos.

Khvicha Kvaratskhelia recibió un balón que tomó las espadas de la defensa germana, condujo hasta la frontal del área y sacó un potente derechazo que se alojó en el fondo de la portería para decretar la igualdad.

Un viejo adagio en el mundo deportivo plantea que donde las dan las toman y eso lo puso en práctica el PSG en su segunda anotación con una jugada a balón parado que el portugués Joao Neves capitalizó para colocar a los suyos en ventaja.

El Bayern, tras recibir dos anotaciones y un vendaval de ocasiones, no se escondió y continuó desarrollando su juego desde la posesión del balón, lo que dio al traste con que Michael Olise firmara la igualdad al 41 de la primera parte.

En un choque donde en los primeros 45 minutos de juego había sucedido de todo el descuento no podía ser la excepción, luego de un centro de Ousmane Dembélé el balón de manera fortuita impacto en la mano del defensor Alphonso Davies, tras una revisión en el VAR el colegiado sancionó la acción como penal.

«El mosquito» como le apodan al desequilibrante extremo anotó desde el punto penal para terminar la primera mitad con marcador de 3-2 favorable a los locales.

La segunda parte arrancó con la misma intensidad con la que había finalizado la primera dos anotaciones consecutiva de Kvaratskhelia y Dembélé ampliaban la ventaja a 5-2.

Cuando todo parecia indicar que la eliminatoria estaba definida los dirigidos por Vincent Kompany descontaron con goles de Dayot Upamecano al 65 y Luis Díaz al minuto 68.

Con la diferencia de un gol todo queda listo para que la próxima semana se decida todo en el choque de vuelta en el Allianz Arena.

Las claves del partido para el Bayern de Múnich radicaron en el control del balón y la construcción de juego a golpe de toque para generar ocasiones de gol.

A diferencia del choque contra el Real Madrid en la fase de cuartos de final Kompany colocó como titular a Jamal Musiala aprovechando su desequilibrio y su capacidad de conectar con el resto de atacantes para generar un mayor volumen ofensivo.

Otra de las disposiciones tácticas a resaltar por los alemanes resulta la movilidad de su nueve Harry Kane quien bajó en reiteradas ocasiones para recibir balones y dar toques que dejarán a sus compañeros en una ventaja clara para generar peligro.

En favor del PSG jugó la efectividad de cara al arco de los doce disparos que realizaron cinco terminaron en gol, uno fue al palo y cuatro fueron atajados.

Otro aspecto que favoreció a los vigentes monarcas del certamen fue el ritmo del partido con constantes idas y venidad cuestión que beneficia a sus delanteros por la velocidad y el desequilibrio que generan.

En materia defensiva no fue el mejor de los encuentros para ninguno de los dos clubes ya que sus últimas lineas se mostraron desorganizadas dando al trate con ocasiones de peligro y goles.

El duelo de ida de las semifinales del mayor torneo de clubes a nivel internacional no defraudó a los que veían en las lecturas prepartido una final adelantada.

Solo resta esperar y ver si el gigante bavaro puede dar vuelta al marcador en su campo o el campeón aún no está listo para abdicar.