Sobre la actual distribución de la canasta familiar normada

Ante la preocupación de la población sobre la distribución de la canasta familiar normada, Nelson Reyes Hernández, director comercial del Grupo Empresarial de Comercio (GEC) en Matanzas, explicó cómo se organiza el proceso en más de setecientas bodegas y actualizó además la situación de otros productos sensibles como el azúcar, la leche y las dietas para embarazadas.

«Sé que la población tiene cierta preocupación con las cuatro libras de arroz que estamos entregando en bodega porque es un donativo del hermano país de China; pero las personas pueden tener la seguridad de que el arroz se va a poner paulatinamente en toda la red de comercio, es decir alrededor de setecientas bodegas que tenemos en los trece municipios de la provincia», refirió Reyes Hernández.

«Ya hay territorios que han recibido y que están terminando con la distribución correspondiente al mes de marzo. Por ejemplo en Perico se ha distribuido en 22 bodegas, en Betancourt 40. En Matanzas ya comenzamos y entran desde La Habana alrededor de ciento veinte a noventa toneladas según lo permita la transportación.

Estamos distribuyendo una libra de azúcar y diez onzas de chícharo. En el caso de la leche de los niños se trabaja en todo el montaje para comenzar con la correspondiente al mes de mayo que todavía no está en su totalidad en la provincia, pero sí vamos a comenzar con la distribución de leche en polvo para niños de cero a un año. Los de dos en adelante deben recibir leche fluida mediante el cruzamiento lechero que estamos aplicando en todos los territorios donde el productor la lleva de forma directa a las bodegas«, agregó.

Asimismo señaló que a las embarazadas se le asigna un file de huevo al mes, ya que existían algunos casos de anemia y aunque no era una cifra tan elevada se tomó esta medida que beneficia a este grupo en todo el territorio.