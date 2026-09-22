Raphinha desafía los registros de Messi

El extremo izquierdo del Barcelona, Raphinha, atraviesa el mejor inicio goleador de su carrera bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick. Su rendimiento en este comienzo de temporada lo coloca como una de las principales referencias ofensivas del conjunto azulgrana.

Ante la ausencia de un delantero centro fijo, el brasileño asumió el reto de ocupar una posición más adelantada. La apuesta de Flick encontró respuesta en el terreno: Raphinha ganó protagonismo, aportó goles y redujo el impacto de la salida de Robert Lewandowski, quien cerró su etapa en el club al finalizar la temporada 2025-26.

Sus números adquieren una dimensión especial al compararlos con uno de los mejores registros goleadores del Barcelona. Raphinha superó por un tanto el arranque que Lionel Messi protagonizó en 2012, cuando marcó 10 goles en sus primeros siete partidos de aquella campaña.

El brasileño todavía tiene mucho camino por delante, pero el comienzo ya dejó una cifra significativa.

Más allá de las comparaciones, su producción ofensiva confirma el peso que ha adquirido dentro del esquema de Hansi Flick y abre una interrogante: ¿hasta dónde puede llevar Raphinha este ritmo goleador?