CDR realiza encuentro con productores de patios y parcelas

Matanzas.- Un encuentro entre productores de alimentos en patios y parcelas demostró la pertinencia de una iniciativa que echa raíces en los barrios de esta ciudad, gracias a la influencia de los Comités de Defensa de la Revolución Cubana (CDR).

En el reparto 2 de Diciembre aconteció el provechoso intercambio promovido en ocasión del 66 aniversario del surgimiento de los CDR, el 28 de septiembre de 1960, cuyo acto central tendrá lugar justo en esta comunidad yumurina, una de las que con su desempeño ayudó a que la provincia ganara la emulación nacional por la efeméride.



Precisamente el movimiento cederista Desde el barrio cultiva tu pedacito presenta notorio avance en un territorio donde hoy se contabilizan mil 300 patios y parcelas, frutos que se destinan al consumo doméstico y a la distribución entre vecinos, aseguró Sandra Jaime Zardón, organizadora de la Dirección provincial de los CDR.

Modesto González Acevedo, jefe del departamento de la agricultura urbana, suburbana y familiar de la Empresa Provincial de la Agricultura, disertó sobre aspectos como el control de plagas con medios biológicos, el empleo de semillas adecuadas, las técnicas de injerto, el uso de la lombricultura, cómo conseguir mayores rendimientos y eficiencia.



“De poquitas cosas se construye un aporte tangible a la soberanía alimentaria y al espíritu colectivo de la Revolución”, expresó el Carlos López Leyva, cederista que luego de su jubilación encontró en el cultivo de la tierra una nueva manera de ocupar su tiempo.

Yandro Jorge Piloto Farías, habitante del edificio 69, se refirió con orgullo a los plátanos, yuca, a los árboles de mamey y guayaba, que él cultiva, como también lo hace como el ajo porro y otras hortalizas.

“Cuando empecé, el área estaba llena de malas hierbas. Fui limpiando, traje tierra y sembré poco a poco. Hoy, muchas cosas ya no tenemos que comprarlas, y eso disminuye las facturas de gastos de las familias, porque aquí todo se comparte”.

Cultiva tu pedacito incentiva a las familias a la producción de viandas, hortalizas, granos, frutas y condimentos, aprovechando

cada terreno disponible en los vecindarios.

Texto y Fotos: Eva Luna Acosta Armiñán