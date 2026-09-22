Semipresencial: ventajas del aula, retos de la distancia

Maynielis de la Caridad Martínez Fernández, estudiante de segundo año de Periodismo en la Universidad de Matanzas, valora el contacto directo con el profesor, aunque señala que la carga de contenido, la conectividad y el transporte son los principales retos del modelo semipresencial.

¿Qué balance haces de la semipresencialidad?

“Tiene ventajas y desventajas; asimilo mucho mejor el contenido cuando el profesor explica frente al aula que leyendo en una plataforma digital o usando inteligencia artificial, que es lo que hacemos la mayoría”.

¿Y cuál es el principal reto?

“Al ser tres semanas sí y tres no, hay que trabajar mucho contenido en 21 días, y no es una sola asignatura; en algún momento uno puede agobiarse un poco, porque es mucho lo que se evalúa en poco tiempo”.

¿Cómo se vive el período fuera del concentrado?

“Yo soy de Máximo Gómez en el municipio de Perico; allí la comunicación y la electricidad son limitadas, así que a veces debo moverme y buscar alternativas, como subir a un edificio, para enviar las tareas; por la falta de conexión tampoco pude informarme a tiempo de la fecha de inicio”.

¿Y el transporte?

“En el concentrado anterior hubo guagua, pero salía de Cárdenas, así que igual debía llegar hasta allí por mis medios; esta vez me trasladé con el apoyo de mi prima, que trabaja cerca de la universidad”.

¿Esperabas que Matanzas fuera sede del acto central?

“No lo pensé, porque casi siempre se escogen universidades de La Habana, pero siempre existió la posibilidad, y es un orgullo y un logro para la universidad, sobre todo por la presencia del presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez”.

El testimonio de Maynielis muestra que el contacto directo con el profesor sigue siendo, para ella, la mejor vía para asimilar el contenido.

Los mayores desafíos aparecen fuera del concentrado, cuando la limitada conectividad y la acumulación de evaluaciones en 21 días ponen a prueba a quienes viven lejos.

Como posibles alternativas, se plantea comunicar fechas y cambios por vías que no dependan de internet, como mensajes de texto, la radio local o los delegados de grupo; entregar materiales descargables antes del regreso a los municipios; y escalonar las evaluaciones y flexibilizar los plazos para quienes tienen poca conectividad.

Con esos retos, Cuba inició el curso 2026-2027 con una meta clara: demostrar una vez más la capacidad de resiliencia del estudiantado y formar profesionales cada vez más completos.