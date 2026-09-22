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Trabajo voluntario saluda aniversario de la ANAP

22 de septiembre de 2026 Yaudel Rodríguez Vento
La actividad se desarrolló en áreas pertenecientes al productor Yunior Castell García, de la CCS Rubén González, y contó con la presencia de Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del Partido en el municipio de Unión de Reyes.

Una jornada de trabajo voluntario reunió este domingo a campesinos, trabajadores agrícolas y representantes de organizaciones políticas y de masas en la finca Cuatro Caminos, de San Antonio de Cabezas, en saludo al aniversario 68 del Primer Congreso Campesino en Armas, celebrado el 21 de septiembre de 1958.

La actividad se desarrolló en áreas pertenecientes al productor Yunior Castell García, de la CCS Rubén González, y contó con la presencia de Yaneisy Fuentes López, primera secretaria del Partido en el municipio de Unión de Reyes.

Durante la jornada, los participantes concentraron sus esfuerzos en la siembra de maíz y la chapea de áreas de yuca y otros cultivos varios.

Al concluir las labores agrícolas el productor realizó la donación de un módulo de productos agropecuarios a la Casa de Abuelos 3 de Diciembre de la localidad. La entrega vinculó el esfuerzo productivo con una acción destinada a respaldar la atención de los adultos mayores del territorio.

Con 13,42 hectáreas dedicadas a los cultivos varios, la finca Cuatro Caminos mantiene su aporte a la producción agrícola de San Antonio de Cabezas.

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