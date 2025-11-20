20 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Victoria de Matanzas en topes de preparación en el Sub-15 de béisbol

20 de noviembre de 2025 Maxdiel Fernández Padrón
El estadio Palmar de Junco acogió este miércoles el tope preparatorio entre Matanzas y Mayabeque, rumbo al venidero torneo Sub-15 previsto para marzo.

El estadio Palmar de Junco acogió este miércoles el tope preparatorio entre Matanzas y Mayabeque, rumbo al venidero torneo Sub-15 previsto para marzo.

El doble juego permitió evaluar a los futuros representantes yumurinos en medio de su etapa de alistamiento.

Matanzas salió victorioso en ambos desafíos, primero con amplio marcador de 12-0 y luego en un cerrado 10-9. El colectivo técnico destacó la estabilidad mostrada por el grupo y la utilidad del duelo para ajustar detalles con vista al certamen nacional.

La ofensiva yumurina tuvo como figuras a Darían Dopaso, bateador designado y primera base, quien concluyó de 6-4 en la jornada, y al antesalista Yaniel Martínez, quien conectó tres imparables en seis turnos. Ambos respondieron a la confianza de sus entrenadores.

Mayabeque, pese a las imprecisiones defensivas en el segundo choque, mantuvo la presión hasta el final y estuvo cerca de igualar el marcador. Sin embargo, Matanzas dejó al campo a sus rivales en la novena entrada para concretar el triunfo.

Estos encuentros forman parte del programa de preparación de la categoría, con el objetivo de evaluar talento joven y definir la nómina que representará a la provincia en el campeonato Sub-15.

Más entradas

Delegación de San Petersburgo realiza visita oficial a Matanzas (+fotos)

20 de noviembre de 2025 Yunielis Moliner Isasi

Denuncian violaciones de actores económicos contra consumidores

20 de noviembre de 2025 Arnaldo Mirabal Hernández

La voz de los trabajadores en nuevos parlamentos laborales

20 de noviembre de 2025 Eva Luna Acosta Armiñán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *