14 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Conoce Relatora Especial de la ONU afectaciones del bloqueo en sectores económicos de Matanzas

14 de noviembre de 2025 José Miguel Solís
Hoy, directivos de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, recibieron a la Relatora Especial de la ONU y expusieron las afectaciones que el bloqueo estadounidense provoca al Sistema Eléctrico Nacional.

Hoy, directivos de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, recibieron a la Relatora Especial de la ONU y expusieron las afectaciones que el bloqueo estadounidense provoca al Sistema Eléctrico Nacional.

Las restricciones han limitado la adquisición de piezas de repuesto, encarecido el acceso a combustible y generado daños superiores a 496 millones de dólares en el sector energético.

Posteriormente, en Varadero, autoridades del Ministerio de Turismo y representantes de la Marina local sostuvieron intercambios con la Relatora, mostrando cómo las medidas restrictivas han reducido la llegada de visitantes internacionales, impedido la entrada de cruceros y paralizado proyectos estratégicos.

Las actividades de la jornada permitieron documentar de manera directa el impacto del bloqueo en sectores esenciales para el desarrollo del país y evidenciar sus consecuencias sobre el bienestar y los derechos humanos del pueblo cubano.

  • Tomado del perfil de Facebook del autor

Más entradas

Actualizan sobre situación del abasto de agua 

14 de noviembre de 2025 Redacción Radio26

Entregan en Matanzas premio literario José Jacinto Milanés (+fotos)

14 de noviembre de 2025 Jessica Mesa Duarte

Mi último encuentro con Armando Capiró

14 de noviembre de 2025 Francisco Pancho Soriano Bermúdez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *