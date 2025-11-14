Conoce Relatora Especial de la ONU afectaciones del bloqueo en sectores económicos de Matanzas

Hoy, directivos de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, recibieron a la Relatora Especial de la ONU y expusieron las afectaciones que el bloqueo estadounidense provoca al Sistema Eléctrico Nacional.

Las restricciones han limitado la adquisición de piezas de repuesto, encarecido el acceso a combustible y generado daños superiores a 496 millones de dólares en el sector energético.

Posteriormente, en Varadero, autoridades del Ministerio de Turismo y representantes de la Marina local sostuvieron intercambios con la Relatora, mostrando cómo las medidas restrictivas han reducido la llegada de visitantes internacionales, impedido la entrada de cruceros y paralizado proyectos estratégicos.

Las actividades de la jornada permitieron documentar de manera directa el impacto del bloqueo en sectores esenciales para el desarrollo del país y evidenciar sus consecuencias sobre el bienestar y los derechos humanos del pueblo cubano.

Tomado del perfil de Facebook del autor