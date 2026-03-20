Crespo sigue sincronizado a la CTE Guiteras

A los 38 años en operaciones llegó la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras orgullosa de fundadores como José Alejandro Crespo Fundora, el primer operario que la sincronizó al Sistema Electroenergético Nacional aquel 19 de marzo de 1988.

“Eran las 3.45 de la tarde…”, siempre cuenta orondo, igual a como lo hizo en esta ocasión, delante de sus compañeros de trabajo, una población laboral donde los jóvenes tienen el privilegio de compartir jornadas con hombres como Crespo.

Una operación como esa siempre es compleja, “porque todos los parámetros deben tener el mismo valor”, explica y busca en su memoria instantes de ese histórico momento. “Guardo con mucho cariño una foto de este lugar”, asegura y los ojos le brillan.

Y es que ciertamente, Crespo es como la planta. Su función es darle luz al pueblo, “y seguiré haciéndolo hasta el final de mi vida. Tengo 76 años y seguiré conectado siempre a este sitio”, confiesa

En los ojos del fundador la alegría de haber recibido este 19 de marzo con la planta encendida, generando. Qué mejor recompensa a sus 44 años en la CTE, adonde llegó para participar en el montaje de la planta, donde ha estado más de la mitad de su existencia. “Me jubilé, y me reincorporé”, asegura y sonríe, me dijo hace ya un tiempo.

En aquella entrevista había expresado que “significa bastante estar en línea un día como hoy, pero me parece que no es mucho. Porque quisiera hacer más…”.

Él siempre sentirá un honor tremendo porque la CTE Guiteras es la columna vertebral del SEN, no solo por estar en una zona de alta demanda energética, sino por ser el bloque más eficiente, al emplear menos combustible para generar. “Nadie se crea que somos el ombligo del mundo, pero vivimos orgullosos de ella. Hay que cuidarla mucho.

“Siempre le digo a los jóvenes que cuando ya no estemos los veteranos, que mejoren o mantengan la planta. Guiteras siempre hará falta… Yo, mientras tanto, seguiré luchando por ella”.

Fotos: Tomadas del Facebook de la CTE Guiteras.