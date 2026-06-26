El valor del trabajo

A sus 47 años, Yunier Rivero González tiene la certeza de ser un hombre mejor gracias a la fortuna de encontrar en la consagración al trabajo uno de los genes de su existencia.

Comencé en la Unión Cuba Petróleo (Cupet) oficialmente a los 17 años. Un tío chofer me trajo a este organismo. Aprendí a manejar, y así, en el timón, fui conociendo el valor de la disciplina, de la llegada puntual, de querer lo que se hace.

Quizás ello sea suficiente para ilustrarlo. De los tres decenios en Cupet, tiene 23 años de permanencia en la división de Mantenimiento del Petróleo en Matanzas (EMPET), un tiempo donde de manera inevitable lo triste y lo feliz han palanqueado su vida.

«Nada supera el incendio en la base de Supertanqueros, las llamas destruyendo nuestro centro, los fallecidos y aquel momento difícil de ayudar en el traslado de los heridos»…, dice con las gafas por encima de la frente, y la mirada busca los tanques levantados donde mismo el fuego quemó cuatro depósitos de combustibles, y más…

Tener empleo, venir todos los días a hacer lo que me gusta, ser parte de un buen colectivo como este, es grato. Pudiera parecer algo pequeño para cualquiera, pero eso es de gran valor para mí.

Conducir es el oficio que mejor conozco. Mire el microbús. He tenido otros; este, sin embargo, es especial. Lo estrené. Se mantiene bien, asegura con cierto orgullo.

Aunque en el taller hace poco repararon el motor y hay personal calificado, para mantener un carro cuentan mucho la dedicación y el amor de uno.

Imagínese, comentan que es el más bonito de Cupet en el país. Como debo moverme por toda Cuba, lo importante es tenerlo siempre listo, y responder a la hora que me llamen.

Consejos para los choferes? Un carro es nuestro sustento y el de la familia. Lo menos que se puede hacer es cuidarlo. Hay tremenda responsabilidad en trasladar a alguien, debemos que manejar con precaución y sobre todo, ayudar al pueblo.

En estos días de Congreso de la CTC, ejemplos como el de Yunier son verdaderamente inspiradores.

Foto: Por su consagración al trabajo, Yunier posee la distinción Ñico López. Foto: De la Autora.