Finca Coincidencia en la III Feria de Negocios de la provincia

Desde el corazón del municipio de Jovellanos, llega una historia de tradición, esfuerzo y compromiso comunitario.

Este 7, 8 y 9 de octubre, la finca Coincidencia se suma con entusiasmo a la 3ra. Feria de Negocios de Actores Económicos de la provincia, un evento que reúne lo mejor del talento productivo local.

En esta ocasión, Coincidencia presentará una muestra única de cerámicas artesanales, elaboradas con técnicas tradicionales que honran la identidad cultural del territorio. Cada pieza cuenta una historia, cada diseño refleja el alma de la comunidad.

Pero eso no es todo. La finca también exhibirá su variada línea de productos alimenticios, que incluye pulpas, enlatados, conservas y otras delicias elaboradas con esmero y calidad. Estos productos no solo llegan a los estantes de la feria, sino que también cumplen una función social vital: abastecen al asilo de ancianos, al centro materno infantil y a varias escuelas del municipio, además de estar disponibles para la población local.

Coincidencia no es solo una finca, es un proyecto económico familiar y solidario, que demuestra cómo el emprendimiento puede ir de la mano con el bienestar colectivo. Su participación en esta feria es una invitación a conocer, apoyar y celebrar lo que se produce con amor en nuestra tierra.

No se lo pierda. Del 7 al 9 de octubre, la tradición y el sabor se encuentran en la Feria de Negocios. Coincidencia, donde cada producto tiene propósito.