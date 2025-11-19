Genera Guiteras 220 megawatts de potencia

En 220 megaưatts de potencia se mantiene la central térmica Antonio Guiteras de Matanzas, tras su reciente reparación y sincronización.

El ingeniero Román Pérez Castañeda, subdirector técnico, comentó que en previsión de amenazas, como el incremento del consumo de agua, mantendrán la generación en los 220 megavatios en lugar de los 235 con los que iniciaron la entrada al sistema electroenergético nacional.

Así las cosas, los trabajadores de la Guiteras esperan mantenerla en funcionamiento hasta que se decida la parada que dé inicio al ansiado mantenimiento general de aproximadamente 180 días.

Fruto de la solidaridad mundial, la industria yumurina recibió recientemente una donación de medios de protección y plantas de soldadura, expresión del apoyo a la Mayor de las Antillas ante el criminal bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno norteamericano.