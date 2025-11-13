Guiteras en línea

La Central Térmica Antonio Guiteras, de Matanzas, sincronizó al sistema electro energético nacional a las 2 y 59 de la tarde, tras vencer dificultades en un sistema de válvulas y en el generador, inconvenientes que demoraron unas horas la generación.

Al cierre de esta información se procedía, en 44 Megavatios de potencia, al llamado cambio de configuración, una operación que significa abandonar la alimentación de la red y autosustentarse con la propia.

Sin dejar de ser una manipulación delicada, lo cierto es que la Guiteras ha sido escenario de la ejecución de medio millar de acciones correctivas en tiempo bien planificado y constituye ejemplo de experticia técnica, capaz de retar la obsolescencia.

Tras este mantenimiento por oportunidad, la central térmica yumurina aguarda por el general que tomará no menos de 180 días y que permitirá alcanzar una potencia de 300 megavatios, con mayor tiempo de permanencia en línea y niveles de eficiencia en el consumo de combustible y agua.