Exposición en Berlín celebra 40 años de Ediciones Vigía

La sala de lectura del Ibero-Amerikanisches Institut (IAI) en Berlín acoge una muestra que celebra los 40 años de Ediciones Vigía y revela, mediante libros artesanales y materiales, la fuerza creativa de la emblemática casa cubana en diálogo cultural que atrae a amplios públicos en Europa.

Agustina Ponce Valdés, directora de la editorial, expresó que Vigía vive un año de celebraciones dentro y fuera de Cuba, agradeció el gesto del IAI, institución que posee cerca de más de 300 títulos en representación del catálogo de la casa de letras cubanas.

Berlín recibe así una selección que destaca materiales reutilizados, formatos poco usuales y diseños que convierten el libro en obra plástica; el IAI organiza vitrinas especiales con títulos diversos; según informa su portal institucional, los visitantes observan texturas y colores, reconocen procesos de trabajo y se acercan a la identidad cubana en una muestra que se mantendrá hasta el cercano 15 de noviembre.

Con cuatro décadas de labor, Vigía incorpora papel, retazos de tela, hojas y flores secas; cada volumen nace desde un concepto estético firme, las manos artesanas marcan cada detalle; obras que, precisa, reflejan la creatividad y el ingenio de la editorial.

https://www.iai.spk-berlin.de/es/quienes-somos/noticias-del-iai/detalle/31-10-2025_buecher-als-kunstobjekte-ein-blick-in-den-iai-bestand-der-ediciones-vigia-aus-kuba.html

Durante 2025 varios centros mostraron reconocimiento hacia la editorial matancera, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos presentó una exhibición en agosto, instalaciones universitarias sumaron homenajes, espacios artísticos incluyeron ejemplares en estudios y públicos diversos valoraron la propuesta, informó Ponce Valdés

Agregó que Alemania ocupa un lugar clave en el panorama cultural europeo; el interés creciente por Vigía confirma ese impacto, nuevas instituciones se acercan a la obra cubana y este apoyo impulsa la difusión del libro arte y fortalece la proyección internacional de la editorial.

La exposición del IAI invita a redescubrir la relación entre texto e imagen; los títulos seleccionados muestran evolución conceptual; la historia reciente de Cuba aparece en cada diseño; la muestra refuerza el vínculo entre lector y objeto artístico, y consolida la presencia de Vigía en Europa.

ACN/ Fotos: Tomadas del portal de Ibero-Amerikanisches Institut (IAI)