Aseguran autoridades betancourenses análisis del programa socioeconómico de Gobierno

Autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y el territorio confluyeron en la sede del Buró municipal del Partido de Pedro Betancourt para asegurar la efectiva concreción del proceso de estudio y análisis de las proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, a desarrollarse del 15 al 30 de noviembre venideros.

Con la presencia de cuadros centro y representantes de la estructura partidista, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Asamblea municipal del Poder Popular y la Asociación de Combatientes, se delinearon las acciones necesarias para garantizar la participación activa de todas las organizaciones de base en el ejercicio.

En el intercambio, Pablo Santana Ramírez, miembro del Buró provincial de Partido, subrayó la necesidad de un estudio profundo del Programa de Gobierno, en aras de potenciar su cumplimiento en cada espacio de debate.

Insistió en que la comprensión integral del documento permitirá su defensa y aplicación eficaz, al tiempo que destacó la importancia de vincular la Comisión Permanente de Economía a su implementación y la vigencia de los Lineamientos de la Política Económica y Social como guía para su ejecución.

Por su parte, Lourdes Sarmiento Díaz, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, reconoció la integralidad del documento y la pertinencia de sus puntos esenciales e hizo hincapié, entre ellos, en la estabilización macroeconómica, el incremento de los rubros exportables, la atención a personas en situación de vulnerabilidad, la recuperación del sistema electroenergético nacional y la producción de alimentos.

Asimismo, Yoledsy Perdomo Robaina, funcionaria del Comité provincial del Partido, resaltó el valor de acompañar la jornada con una estrategia comunicacional que facilite la capacitación y apoyo popular.

En esta instancia, señaló que la transparencia, la movilización consciente, el patriotismo y la soberanía deben ser pilares de esta dinámica, junto a una comunicación visual y emocional que fortalezca la preservación del socialismo.

El éxito del ejercicio, agregaron los funcionarios, estará condicionado por la rigurosa preparación de los secretarios generales, cuadros y dirigentes que lo conduzcan, quienes tendrán a su cargo el debate en las asambleas municipales y los consejos de dirección y administración, así como en las estructuras de base del Partido, la UJC y las organizaciones de masas.