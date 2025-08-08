Investigan causas de accidente ferroviario en Matanzas

De acuerdo con el titular de la cartera, las causas del accidente -ocurrido este miércoles en el kilómetros 92,500 de la Línea Central, próximo a la occidental provincia de Matanzas- “se investigarán con profundidad para evitar su repetición”.

Los pasajeros heridos, tras el percance del tren Extra 14 Guantánamo-Habana (oriente–occidente), continúan recuperándose en el hospital provincial Faustino Pérez, actualizó el ministro.

Rodríguez señaló en la red social Facebook que la zona afectada del vial ferroviario ocupa unos 320 metros del trayecto y su rehabilitación requiere complejos trabajos de los especialistas y obreros del ferrocarril cubano.

Las autoridades políticas y gubernamentales, junto a las del sector en Matanzas, garantizaron el traslado por ómnibus hasta la capital del país de los viajeros varados; en tanto, usaron vías alternativas para restablecer la circulación de otros trenes.