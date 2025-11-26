Rayonitro participa en la Feria Internacional de La Habana

El ingeniero Eduardo Catalá, director de la industria yumurina, comentó que hasta ahora se avizoran posibilidades de integraciones empresariales en la adquisición de materia prima para la elaboración de fertilizantes químicos de la línea de nitrógeno, fósforo y potasio.

No obstante, apuntó el especialista, hemos entregado al sector agrícola más de 600 toneladas de FERTIMIN, un nutriente en fase de registro y de probadas bondades en la fertilización del arroz y frijoles, así como otros líquidos; obtenidos también a partir de minerales cubanos y de probado beneficio en plantaciones.

La empresa matancera Rayonitro, acomete un proceso de mantenimiento de la línea de ácido sulfúrico que podría retomar la producción antes de finalizar el año, tras la terminación de inversiones en el proyecto Energás Varadero, industria a la que se enlaza en la variante de economía circular.