Rayonitro participa en la Feria Internacional de La Habana

26 de noviembre de 2025 José Miguel Solís
Presente en la Feria Internacional de La Habana, como integrante del grupo de la industria química, la empresa matancera Rayonitro ofrece una nueva formulación de fertilizantes minerales elaborados con productos nacionales e indaga en asociaciones para ampliar la línea de nutrientes vegetales.

El ingeniero Eduardo Catalá, director de la industria yumurina, comentó que hasta ahora se avizoran posibilidades de integraciones empresariales en  la adquisición de materia prima para la elaboración de fertilizantes químicos de la línea de nitrógeno, fósforo y potasio.

No obstante, apuntó el especialista, hemos entregado al sector agrícola más de 600  toneladas de FERTIMIN, un nutriente en fase de registro y de probadas bondades en la fertilización del arroz y frijoles, así como otros líquidos; obtenidos también a partir de minerales cubanos y de probado beneficio en plantaciones.

La empresa matancera Rayonitro, acomete un proceso de mantenimiento de la línea de ácido sulfúrico que podría retomar la producción antes de finalizar el año, tras la terminación de inversiones en el proyecto Energás Varadero, industria a la que se enlaza en la variante de economía circular.

