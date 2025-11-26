Informa el Inder sobre suspensión del juego entre Cocodrilos y Toros

Desde la Dirección provincial de Deportes en Matanzas informan la suspensión oficial del juego de béisbol hoy entre los Cocodrilos de Matanzas y los Toros de Camagüey debido al repudiable suceso de la sustracción de varios artículos a peloteros del equipo que Matanzas, hecho ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, los cuales se encontraban en el dogout de los Cocodrilos.

“Nos encontramos analizando junto a las autoridades gubernamentales y del MININT lo sucedido para que hechos como estos no laceren la imagen de nuestros atletas, los cuales están siendo atendidos y ante el esclarecimiento de los hechos el INDER asumirá la reposición de los elementos sustraídos.

“Estamos investigando los sucesos para, en pos del bienestar de los afectados, poder recuperar cuanto antes las pertenencias y que caiga el peso de la ley sobre los culpables”, precisa la nota.

Mañana, desde las 10:00 am se realizará un doble juego entre Cocodrilos y Toros.

Tomado del perfil de Facebook del Inder Matanzas